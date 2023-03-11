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Переселение «муниципалки» ради коммунального ТВ: что гарантирует Терехов

Культура 17:57   11.03.2023
Елена Нагорная
Переселение «муниципалки» ради коммунального ТВ: что гарантирует Терехов

Последние несколько дней в Харькове не стихал резонанс вокруг информации о том, что горсовет переселяет работников Муниципальной галереи из их помещения на улице Чернышевской, 15 в детскую художественную школу на улице Есенина, 8А. В галерее же хотят разместить СМИ «Харків: новини» КП «Харьковские известия».

Муниципальная галерея не работает с начала полномасштабной войны. В штате шесть человек, из которых в Харькове находятся двое. Директор галереи Татьяна Тумасян — в Польше, пишет МГ «Накипело».

По данным издания, в дистанционном режиме представители департамента культуры Харьковского горсовета и мэр Игорь Терехов договорились с директором о том, что пока культурная жизнь в галерее не бурлит, в помещении на улице Чернышевской, 15 разместят коммунальные теленовости.

«К нам пришли работники департамента культуры вместе с мэром, его пресс-службой смотреть наше помещение с целью нас перевезти в другое место, а помещение галереи использовать для студии новостей для мэра. До 8 марта нам говорили, что все спокойно, сидите, пока мы не заезжаем. 8 марта нам было сказано, что уже 9-го в 14 часов приедет машина, чтобы нас вывозить на улицу Есенина в школу Репина, забирать все имущество. И мы должны уже собраться», — рассказала журналистам бухгалтер галереи Ярослава Замыслова.

10 марта, продолжила Замыслова, приехало около двадцати человек спортивного телосложения, которые должны были помочь собраться и освободить все помещения, включая хранилище, где согласно вышеупомянутой договоренности должны были оставаться коллекция, архив и библиотека галереи.

События вокруг «муниципалки» получили широкий резонанс в соцсетях, и уже 11 марта директору, сообщается в Telegram-канале галереи, позвонил Терехов и подтвердил, что помещение на Чернышевской, 15 останется пространством галереи и что городские власти гарантируют его возвращение.

«В течение периода военного положения в помещении галереи будет временно размещена городская телевизионная студия, которая понесла убытки от обстрелов. Отметим, мэр пообещал, что наша коллекция, архив и библиотека останутся в нашем специализированном оборудованном хранилище (то есть на Чернышевской, 15 — ред.), закрытые и опечатанные», — отметили в галерее.

Звонок мэра в «муниципалке» назвали «хорошими новостями» и добавили, что ждут документальных гарантий вышесказанного.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 17:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние несколько дней в Харькове не стихал резонанс вокруг информации о том, что горсовет переселяет работников Муниципальной галереи из их помещения на улице Чернышевской, 15 в детскую художественную школу на улице Есенина, 8А. В галерее же хотят разместить СМИ «Харків: новини» КП «Харьковские известия».".