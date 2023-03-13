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На Харківщині поліція виявила Volkswagen із підробленими документами

Події 08:08   13.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині поліція виявила Volkswagen із підробленими документами

Підозрілий Volkswagen патрульні поліцейські зупинили в неділю, 12 березня, за порушення правил дорожнього руху.

“Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також, перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці встановили, що свідоцтво про реєстрацію є недійсним”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За інформацією начальника ГУ Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, за добу в області на блокпостах перевірили 2280 транспортних засобів. Поліцейські також зупинили чотирьох водіїв, котрі сіли за кермо п’яними.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрілий Volkswagen патрульні поліцейські зупинили в неділю, 12 березня, за порушення правил дорожнього руху.".