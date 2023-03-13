На Харьковщине полиция обнаружила Volkswagen с поддельными документами

Подозрительный Volkswagen патрульные полицейские остановили в воскресенье, 12 марта, за нарушение ПДД.

«В ходе проверки документов патрульные выявили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Также, проверив авто через существующие базы данных, правоохранители установили, что свидетельство о регистрации недействительно», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

По информации начальника ГУ Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, за сутки в области на блокпостах проверили 2280 транспортных средств. Полицейские также остановили четверых водителей, которые сели за руль пьяными.