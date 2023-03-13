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На Харьковщине полиция обнаружила Volkswagen с поддельными документами

Происшествия 08:08   13.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине полиция обнаружила Volkswagen с поддельными документами Фото: патрульная полиция Харьковской области

Подозрительный Volkswagen патрульные полицейские остановили в воскресенье, 12 марта, за нарушение ПДД.

«В ходе проверки документов патрульные выявили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Также, проверив авто через существующие базы данных, правоохранители установили, что свидетельство о регистрации недействительно», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

По информации начальника ГУ Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, за сутки в области на блокпостах проверили 2280 транспортных средств. Полицейские также остановили четверых водителей, которые сели за руль пьяными.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 08:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрительный Volkswagen патрульные полицейские остановили в воскресенье, 12 марта, за нарушение ПДД".