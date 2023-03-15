Аеророзвідка Kraken показала, як скидає гранати на окупантів (відео)

Аеророзвідка харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken знищує російських загарбників на українській землі.

Відео роботи по окупантах опублікували у Telegram-каналі спецпідрозділу. Аеророзвідники скидають гранати на військових РФ за допомогою дронів.

Відео: Kraken