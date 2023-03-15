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Аеророзвідка Kraken показала, як скидає гранати на окупантів (відео)

Суспільство 19:23   15.03.2023
Олена Нагорна
Аеророзвідка Kraken показала, як скидає гранати на окупантів (відео)

Аеророзвідка харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken знищує російських загарбників на українській землі.

Відео роботи по окупантах опублікували у Telegram-каналі спецпідрозділу. Аеророзвідники скидають гранати на військових РФ за допомогою дронів.

Відео: Kraken

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken знищує російських загарбників на українській землі.".