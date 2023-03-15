Аеророзвідка Kraken показала, як скидає гранати на окупантів (відео)
Аеророзвідка харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken знищує російських загарбників на українській землі.
Відео роботи по окупантах опублікували у Telegram-каналі спецпідрозділу. Аеророзвідники скидають гранати на військових РФ за допомогою дронів.
Відео: Kraken
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідка харківського спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken знищує російських загарбників на українській землі.".