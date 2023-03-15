Аэроразведка Kraken показала, как сбрасывает гранаты на оккупантов (видео)

Аэроразведка харьковского спецподразделения ГУР Минобороны Kraken уничтожает российских захватчиков на украинской земле.

Видео работы по оккупантам опубликовали в Telegram-канале спецподразделения. Аэророзведчики сбрасывают гранаты на военных РФ при помощи дронов.

Видео: Kraken