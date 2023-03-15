Аэроразведка Kraken показала, как сбрасывает гранаты на оккупантов (видео)
Аэроразведка харьковского спецподразделения ГУР Минобороны Kraken уничтожает российских захватчиков на украинской земле.
Видео работы по оккупантам опубликовали в Telegram-канале спецподразделения. Аэророзведчики сбрасывают гранаты на военных РФ при помощи дронов.
Видео: Kraken
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведка харьковского спецподразделения ГУР Минобороны Kraken уничтожает российских захватчиков на украинской земле.".