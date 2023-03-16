Live
  • Четвер 16.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 29,5 тис грн

Суспільство 17:14   16.03.2023
Олена Нагорна
Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 29,5 тис грн

Станом на 16 березня в регіоні є актуальною 1041 вакансія, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія бурового майстра. Йому пропонують 29,5 тисяч гривень на місяць. Столяр отримуватиме 20 тисяч, а агроном – 19990.

Системний адміністратор зароблятиме 15 тисяч гривень, лікар ветеринарної медицини – 14950, кухар – 13200, шліфувальник – 12500, кондитер – 12 тисяч, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання – 10 тисяч, а майстер з охорони природи – 9 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 67, 067 728 97 45, а також за номерами 097 970 40 68 та 057 732 19 28 (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 15:00).

Читайте також: У ХОВА розповіли про “Армію відновлення”: скільки платять, чи дає відстрочку

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

17:10
Харків’янин підпалив позашляховик: вогонь пошкодив ще й мікроавтобус
16:36
«Бачимо поступове зростання захворюваності»: ситуація з COVID на Харківщині
16:03
Харківські тепловики самостійно викрили злодія
14:54
Без постраждалих: наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
14:16
Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 29,5 тис грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 березня в регіоні є актуальною 1041 вакансія, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".