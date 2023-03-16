Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 29,5 тис грн

Станом на 16 березня в регіоні є актуальною 1041 вакансія, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія бурового майстра. Йому пропонують 29,5 тисяч гривень на місяць. Столяр отримуватиме 20 тисяч, а агроном – 19990.

Системний адміністратор зароблятиме 15 тисяч гривень, лікар ветеринарної медицини – 14950, кухар – 13200, шліфувальник – 12500, кондитер – 12 тисяч, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання – 10 тисяч, а майстер з охорони природи – 9 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 84 67, 067 728 97 45, а також за номерами 097 970 40 68 та 057 732 19 28 (понеділок – п’ятниця з 9:00 до 15:00).