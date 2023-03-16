Вакансии недели: на Харьковщине предлагают работу с зарплатой до 29,5 тыс грн

По состоянию на 16 марта в регионе актуальна 1041 вакансия, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия бурового мастера. Ему предлагают 29,5 тысяч гривен в месяц. Столяр будет получать 20 тысяч, а агроном — 19990.

Системный администратор будет зарабатывать 15 тысяч гривен, врач ветеринарной медицины — 14950, повар — 13200, шлифовщик — 12500, кондитер — 12 тысяч, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 10 тысяч, а мастер по охране природы — 9 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, а также по номерам 097 970 40 68 и 057 732 19 28 (понедельник — пятница с 9:00 до 15:00).