Вакансии недели: на Харьковщине предлагают работу с зарплатой до 29,5 тыс грн
По состоянию на 16 марта в регионе актуальна 1041 вакансия, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия бурового мастера. Ему предлагают 29,5 тысяч гривен в месяц. Столяр будет получать 20 тысяч, а агроном — 19990.
Системный администратор будет зарабатывать 15 тысяч гривен, врач ветеринарной медицины — 14950, повар — 13200, шлифовщик — 12500, кондитер — 12 тысяч, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 10 тысяч, а мастер по охране природы — 9 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, а также по номерам 097 970 40 68 и 057 732 19 28 (понедельник — пятница с 9:00 до 15:00).
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 17:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16 марта в регионе актуальна 1041 вакансия, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".