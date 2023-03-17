Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото)

Протягом доби окупанти обстріляли три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Фото наслідків.

Фото опублікувала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, ввечері 16 березня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ село Кругляківка, а вночі місто Куп’янськ та село Новоосинове.

Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ», – зазначили правоохоронці.