Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Протягом доби окупанти обстріляли три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Фото наслідків.
Фото опублікувала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, ввечері 16 березня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ село Кругляківка, а вночі місто Куп’янськ та село Новоосинове.
Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ», – зазначили правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби окупанти обстріляли три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Фото наслідків. ".