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Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото)

Суспільство 13:31   17.03.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки обстрілів окупантів по Куп’янщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом доби окупанти обстріляли три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Фото наслідків.

Фото опублікувала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, ввечері 16 березня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ село Кругляківка, а вночі місто Куп’янськ та село Новоосинове.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ», – зазначили правоохоронці.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби окупанти обстріляли три населені пункти Куп’янського району Харківщини. Фото наслідків. ".