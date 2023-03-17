Последствия обстрелов оккупантов по Купянщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В течение суток оккупанты обстреляли три населенных пункта Купянского района Харьковщины. Фото последствий.
Фото опубликовала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, вечером 16 марта ВС РФ обстреляли из РСЗО село Кругляковка, а ночью город Купянск и село Новоосиново.
Повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты обстреляли три населенных пункта Купянского района Харьковщины. Фото последствий. ".