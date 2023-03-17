Последствия обстрелов оккупантов по Купянщине (фото)

В течение суток оккупанты обстреляли три населенных пункта Купянского района Харьковщины. Фото последствий.

Фото опубликовала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, вечером 16 марта ВС РФ обстреляли из РСЗО село Кругляковка, а ночью город Купянск и село Новоосиново.

Повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ», — отметили правоохранители.