Нова хвиля Covid-19: жителів Харківщини просять звертатися до лікаря
У Харківській області відзначається зростання захворюваності на Covid-19, за тиждень зареєстровано 262 випадки проти 133 випадків протягом попереднього тижня. Потребував ушпиталення у зв’язку з тяжкістю перебігу коронавірусу кожен другий хворий. Серед інфікованих – 35 дітей.
Протягом березня зростає питома вага позитивних результатів під час досліджень на SARS-CoV-2 методом ПЛР, що свідчить про наростання інтенсивності епідпроцесу, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Зазначається, що у регіоні продовжує циркулювати штам Оmicron. Наявність нової лінії XBB.1.5 не підтверджено.
Водночас, констатують у відомстві, через незадовільне охоплення мешканців тестуванням існує і “прихована” невиявлена захворюваність.
“У нашій області при необхідному рівні тестування не менш 300 осіб зі 100 тисяч, за останній тиждень цей показник склав 34,7 при середньому по Україні – 421,1 на 100 тисяч. На жаль, населення у більшості випадків не звертається за медичною допомогою з початком хвороби, не дотримується маскового режиму в громадських місцях, що значно підвищує ризик розповсюдження інфекції в суспільстві”, – констатували в центрі.
Фахівці кажуть, що починається нова “хвиля” захворюваності, проте її інтенсивність буде меншою порівняно з весною 2021 року та січнем-лютим 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області відзначається зростання захворюваності на Covid-19, за тиждень зареєстровано 262 випадки проти 133 випадків протягом попереднього тижня. Потребував ушпиталення у зв’язку з тяжкістю перебігу коронавірусу кожен другий хворий. Серед інфікованих – 35 дітей.".