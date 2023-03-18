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Начинается новая волна Covid-19: жителей Харьковщины просят обращаться к врачу

Общество 11:05   18.03.2023
Елена Нагорная
Начинается новая волна Covid-19: жителей Харьковщины просят обращаться к врачу

В Харьковской области отмечается рост заболеваемости Covid-19, за неделю зарегистрировано 262 случая против 133 случаев в течение предыдущей недели. Нуждался в госпитализации в связи с тяжестью течения коронавируса каждый второй больной. Среди инфицированных — 35 детей.

В течение марта растет удельный вес положительных результатов при исследованиях на SARS-CoV-2 методом ПЦР, что свидетельствует о нарастании интенсивности эпидпроцесса, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что в регионе продолжает циркулировать штамм Оmicron. Наличие новой линии XBB.1.5 не подтверждено.

В то же время, констатируют в ведомстве, из-за неудовлетворительного охвата жителей тестированием существует и «скрытая» невыявленная заболеваемость.

«В нашей области при необходимом уровне тестирования не менее 300 человек из 100 тысяч, за последнюю неделю этот показатель составил 34,7 при среднем по Украине — 421,1 на 100 тысяч. К сожалению, население в большинстве случаев не обращается за медицинской помощью с началом болезни, не соблюдает масочный режим в общественных местах, что значительно повышает риск распространения инфекции в обществе», — констатировали в центре.

Специалисты говорят, что начинается новая «волна» заболеваемости, однако ее интенсивность будет меньше по сравнению с весной 2021 года и январем-февралем 2022 года.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области отмечается рост заболеваемости Covid-19, за неделю зарегистрировано 262 случая против 133 случаев в течение предыдущей недели. Нуждался в госпитализации в связи с тяжестью течения коронавируса каждый второй больной. Среди инфицированных — 35 детей.".