Харків’янин обікрав вісім квартир на Салтівці

Харків’янин скоїв квартирні крадіжки на загальну суму майже 22 тисячі гривень.

Як повідомили в управлінні поліції Харківської області, злочинцем виявився 33-річний неодноразово судимий чоловік. Правоохоронці встановили, що крадій обирав будинки без зовнішнього та внутрішнього відеонагляду. Він заходив до під’їздів та смикав за дверні ручки, щоб виявити незачинені вхідні двері. Потім заходив до квартир та викрадав речі, які знаходилися у коридорі.

Чоловік привласнював жіночі сумки, гаманці, банківські картки, мобільні телефони та інші цінні речі. Загальна сума викраденого становить близько 22 тисяч гривень.

Наразі чоловіка затримали, він знаходиться у СІЗО. Крадія судитимуть за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.