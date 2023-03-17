Телевізор та навігатор: на Харківщині чоловік підозрюється у двох крадіжках

36-річному мешканцю Краснограду повідомлено про підозру у скоєнні двох крадіжок на суму понад 5 тисяч гривень.

Як повідомили в управлінні поліції Харківської області, мешканець Красноградщини викрав із місцевого магазину телевізор вартістю близько 5 тисяч гривень. Техніку чоловік виніс через заздалегідь відкритий запасний вихід закладу.

А біля однієї із багатоповерхівок чоловік вкрав із салону автомобіля навігатор. Злодій завдав власнику матеріальних збитків на суму близько 500 гривень.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. За це злодій може сісти за ґрати на 8 років.