Телевизор и навигатор: на Харьковщине мужчина подозревается в двух кражах
36-летнему жителю Краснограда сообщено о подозрении в совершении двух краж на сумму более 5 тысяч гривен.
Как сообщили в управлении полиции Харьковской области, житель Красноградщины украл из местного магазина телевизор стоимостью около 5 тысяч гривен. Технику мужчина вынес из-за заранее открытого запасного выхода заведения.
А возле одной из многоэтажек мужчина украл из салона автомобиля навигатор. Вор нанес владельцу материальный ущерб на сумму около 500 гривен.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. За это вор может сесть за решетку на 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летнему жителю Краснограда сообщено о подозрении в совершении двух краж на сумму более 5 тысяч гривен. ".