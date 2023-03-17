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Телевизор и навигатор: на Харьковщине мужчина подозревается в двух кражах

Общество 16:01   17.03.2023
Виктория Яковенко
Телевизор и навигатор: на Харьковщине мужчина подозревается в двух кражах

36-летнему жителю Краснограда сообщено о подозрении в совершении двух краж на сумму более 5 тысяч гривен. 

Как сообщили в управлении полиции Харьковской области, житель Красноградщины украл из местного магазина телевизор стоимостью около 5 тысяч гривен. Технику мужчина вынес из-за заранее открытого запасного выхода заведения.

А возле одной из многоэтажек мужчина украл из салона автомобиля навигатор. Вор нанес владельцу материальный ущерб на сумму около 500 гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. За это вор может сесть за решетку на 8 лет.

Читайте также: Мужчина на Харьковщине сядет на пять лет за кражу сейсмического оборудования

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 16:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летнему жителю Краснограда сообщено о подозрении в совершении двух краж на сумму более 5 тысяч гривен. ".