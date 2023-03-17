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Мужчина на Харьковщине сядет на пять лет за кражу сейсмического оборудования

Происшествия 10:49   17.03.2023
Оксана Горун
Мужчина на Харьковщине сядет на пять лет за кражу сейсмического оборудования

Вор-оригинал похитил с предприятий в районе Змиева на Харьковщине зерно кукурузы и технику для проведения сейсморазведочных работ.

«Прокуроры доказали, что ранее неоднократно судимый за кражи мужчина в декабре 2019 года снова совершил ряд преступлений. Так, мужчина незаконно проник на территорию склада хлебоприемного предприятия в с. Беспаловка Чугуевского (бывшего Змиевского) района и похитил оттуда около 700 кг зерна кукурузы. Кроме того, установлено, что осужденный похитил сейсмическое оборудование для выполнения сейсморазведочных работ с территории предприятий, расположенных в с. Пасеки и с. Беспаловка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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В целом вор нанес ущерба почти на полмиллиона гривен. Змиевской райсуд постановил отправить мужчину за решетку на пять лет. Сейчас идет срок на апелляцию.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 10:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вор-оригинал похитил с предприятий в районе Змиева на Харьковщине зерно кукурузы и технику для проведения сейсморазведочных работ".