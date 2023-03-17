Live
  • П’ятниця 17.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Чоловік на Харківщині сяде на п’ять років за крадіжку сейсмічного обладнання

Події 10:49   17.03.2023
Оксана Горун
Чоловік на Харківщині сяде на п’ять років за крадіжку сейсмічного обладнання

Злодій-оригінал викрав із підприємств у районі Змієва на Харківщині зерно кукурудзи та техніку для проведення сейсморозвідувальних робіт.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік у грудні 2019 року знову вчинив низку злочинів. Так, чоловік незаконно проник на територію складу хлібоприймального підприємства в с. Беспалівка Чугуївського (колишнього Зміївського) району, та викрав звідти близько 700 кг зерна кукурудзи. Крім того, встановлено, що засуджений викрав сейсмічне обладнання для виконання сейсморозвідувальних робіт з території підприємств, розташованих у с. Пасіки та с. Беспалівка“, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: З пункту обігріву на Північній Салтівці злодій вкрав генератор та здав у ломбард

Загалом злодій завдав збитків майже на пів мільйона гривень. Зміївський райсуд ухвалив відправити чоловіка за ґрати на п’ять років. Наразі триває термін на апеляцію.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:10
У прифронтовому районі Харківщини за рік кількість вбивств зросла у 26 разів
16:03
Харківські тепловики самостійно викрили злодія
14:16
Донька ексспівробітника харківського телеканалу зверталася до Путіна
11:40
Депутат сільради на Харківщині “підкуповував виборців” для окупантів
17:07
Депутатка з Куп’янщини відправила 250 тонн харківського соняшнику в РФ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Чоловік на Харківщині сяде на п’ять років за крадіжку сейсмічного обладнання»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злодій-оригінал викрав із підприємств у районі Змієва на Харківщині зерно кукурудзи та техніку для проведення сейсморозвідувальних робіт".