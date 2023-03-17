Чоловік на Харківщині сяде на п’ять років за крадіжку сейсмічного обладнання
Злодій-оригінал викрав із підприємств у районі Змієва на Харківщині зерно кукурудзи та техніку для проведення сейсморозвідувальних робіт.
“Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік у грудні 2019 року знову вчинив низку злочинів. Так, чоловік незаконно проник на територію складу хлібоприймального підприємства в с. Беспалівка Чугуївського (колишнього Зміївського) району, та викрав звідти близько 700 кг зерна кукурудзи. Крім того, встановлено, що засуджений викрав сейсмічне обладнання для виконання сейсморозвідувальних робіт з території підприємств, розташованих у с. Пасіки та с. Беспалівка“, – повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Загалом злодій завдав збитків майже на пів мільйона гривень. Зміївський райсуд ухвалив відправити чоловіка за ґрати на п’ять років. Наразі триває термін на апеляцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Злодій-оригінал викрав із підприємств у районі Змієва на Харківщині зерно кукурудзи та техніку для проведення сейсморозвідувальних робіт".