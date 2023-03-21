Харьковчанин обокрал восемь квартир на Салтовке
Харьковчанин совершил квартирные кражи на общую сумму почти 22 тысячи гривен.
Как сообщили в управлении полиции Харьковской области, преступником оказался 33-летний неоднократно судимый мужчина. Правоохранители установили, что вор выбирал дома без внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Он заходил в подъезды и дергал за дверные ручки, чтобы обнаружить незапертую входную дверь. Потом заходил в квартиры и воровал вещи, которые находились в коридоре.
Мужчина присваивал женские сумки, кошельки, банковские карты, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Общая сумма похищенного составляет около 22 тысячи гривен.
Злоумышленник задержан, он находится в СИЗО. Вора будут судить по ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 УКУ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 17:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин совершил квартирные кражи на общую сумму почти 22 тысячи гривен.".