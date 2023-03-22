Колаборантку з Дворічної на Харківщині відправили до СІЗО
Зрадниця, яка працювала у Дворічанській селищній раді на Харівщині до повномасштабного вторгнення РФ, “змінила кваліфікацію” при окупантах і з архітектури пішла в ЖКГ.
“Жінка добровільно погодилась на співпрацю та була призначена на посаду “и. о. начальника жилищно–комунального хозяйства” у так званій “ВГА Двуречанского района Харьковской области”. 51–річна жінка активно виконувала свої адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, переоформлювала документи відповідно до російського законодавства“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними Харківської обласної прокуратури, до війни зрадниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства, містобудування, архітектури та власності Дворичанської селищної ради Куп’янського району. А найближчий час вона проведе у місцях, не настільки віддалених. Жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі.
“Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – зазначили прокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадниця, яка працювала у Дворічанській селищній раді на Харівщині до повномасштабного вторгнення РФ, “змінила кваліфікацію” при окупантах і з архітектури пішла в ЖКГ".