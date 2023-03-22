Коллаборантку из Двуречной на Харьковщине отправили в СИЗО
Предательница, работавшая в Двуречанском поссовете на Харьовщине до полномасштабного вторжения РФ, «сменила квалификацию» при оккупантах и из архитектуры ушла в ЖКХ.
«Женщина добровольно согласилась на сотрудничество и была назначена на должность «и.о. начальника жилищно–коммунального хозяйства» в так называемой «ВГА Двуречанского района Харьковской области».
51-летняя женщина активно выполняла свои административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, переоформляла документы в соответствии с российским законодательством», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, до войны предательница занимала должность главного специалиста отдела жилищного хозяйства, градостроительства, архитектуры и собственности Дворичанского поссовета Купянского района. А ближайшее время она проведет в местах, не столь отдаленных. Даме сообщили о подозрении в коллаборационизме.
«Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предательница, работавшая в Двуречанском поссовете на Харьовщине до полномасштабного вторжения РФ, «сменила квалификацию» при оккупантах и из архитектуры ушла в ЖКХ".