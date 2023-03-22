Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Коллаборантку из Двуречной на Харьковщине отправили в СИЗО

Общество 10:54   22.03.2023
Оксана Горун
Коллаборантку из Двуречной на Харьковщине отправили в СИЗО

Предательница, работавшая в Двуречанском поссовете на Харьовщине до полномасштабного вторжения РФ, «сменила квалификацию» при оккупантах и из архитектуры ушла в ЖКХ.

«Женщина добровольно согласилась на сотрудничество и была назначена на должность «и.о. начальника жилищно–коммунального хозяйства» в так называемой «ВГА Двуречанского района Харьковской области».
51-летняя женщина активно выполняла свои административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, переоформляла документы в соответствии с российским законодательством», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, до войны предательница занимала должность главного специалиста отдела жилищного хозяйства, градостроительства, архитектуры и собственности Дворичанского поссовета Купянского района. А ближайшее время она проведет в местах, не столь отдаленных. Даме сообщили о подозрении в коллаборационизме.

«Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили прокуроры.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:54
Коллаборантку из Двуречной на Харьковщине отправили в СИЗО
10:18
Последствия обстрелов Харьковщины: полиция показала фото
09:12
Два гражданина РФ были собственниками предприятий в Харькове — прокуратура
21:46
Вопрос об объявлении принудительной эвакуации рассматривается — Синегубов
18:07
За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Коллаборантку из Двуречной на Харьковщине отправили в СИЗО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предательница, работавшая в Двуречанском поссовете на Харьовщине до полномасштабного вторжения РФ, «сменила квалификацию» при оккупантах и из архитектуры ушла в ЖКХ".