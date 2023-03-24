У Харкові ще понад 300 вулиць підключать до вечірнього освітлення – Терехов
Найближчим часом у Харкові в темний час доби планують увімкнути ліхтарі ще на 320 вулицях.
Про це під час нацмарафону розповів харківський міський голова Ігор Терехов.
«Ми дійсно будемо розширювати географію і список вулиць на яких буде вже електропостачання, і ми будемо включати поступово вуличне освітлення»,- додав Терехов.
Мер Харкова також повідомив, що нині в місті освітлення в темний час доби працює на 500 вулицях.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом у Харкові в темний час доби планують увімкнути ліхтарі ще на 320 вулицях.".