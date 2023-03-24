У Харкові ще понад 300 вулиць підключать до вечірнього освітлення – Терехов

Найближчим часом у Харкові в темний час доби планують увімкнути ліхтарі ще на 320 вулицях.

Про це під час нацмарафону розповів харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми дійсно будемо розширювати географію і список вулиць на яких буде вже електропостачання, і ми будемо включати поступово вуличне освітлення»,- додав Терехов.

Мер Харкова також повідомив, що нині в місті освітлення в темний час доби працює на 500 вулицях.