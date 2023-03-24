В Харькове еще более 300 улиц подключат к вечернему освещению – Терехов

В ближайшее время в Харькове в темное время суток планируют включить фонари еще на 320 улицах.

Об этом во время нацмарафона рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Мы действительно будем расширять географию и список улиц на которых будет уже электроснабжение, и мы будем включать постепенно уличное освещение», — добавил Терехов.

Мэр Харькова также сообщил, что сейчас в городе освещение в темное время суток работает на 500 улицах.