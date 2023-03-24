В Харькове еще более 300 улиц подключат к вечернему освещению – Терехов
В ближайшее время в Харькове в темное время суток планируют включить фонари еще на 320 улицах.
Об этом во время нацмарафона рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Мы действительно будем расширять географию и список улиц на которых будет уже электроснабжение, и мы будем включать постепенно уличное освещение», — добавил Терехов.
Мэр Харькова также сообщил, что сейчас в городе освещение в темное время суток работает на 500 улицах.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове еще более 300 улиц подключат к вечернему освещению – Терехов ".