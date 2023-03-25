Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
За минулу добу окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.
Фото наслідків обстрілів опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців від ударів РФ пошкоджені житлові будинки, гараж та інфраструктурний об’єкт.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.".