Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)

Фото: ГУНП в Харківській області

За минулу добу окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Фото наслідків обстрілів опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців від ударів РФ пошкоджені житлові будинки, гараж та інфраструктурний об’єкт.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.