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Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)

Суспільство 13:28   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

За минулу добу окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Фото наслідків обстрілів опублікувало ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців від ударів РФ пошкоджені житлові будинки, гараж та інфраструктурний об’єкт.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 13:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.".