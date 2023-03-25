Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)

Фото: ГУНП в Харьковской области

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районам.

Фото последствий обстрелов опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, повреждены жилые дома, гараж и инфраструктурный объект.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и пиротехники.