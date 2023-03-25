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Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)

Общество 13:28   25.03.2023
Виктория Яковенко
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районам.

Фото последствий обстрелов опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, повреждены жилые дома, гараж и инфраструктурный объект.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и пиротехники.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области
03
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 13:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районам.".