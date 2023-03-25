Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районам.
Фото последствий обстрелов опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, повреждены жилые дома, гараж и инфраструктурный объект.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и пиротехники.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Купянскому районам.".