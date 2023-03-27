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На Харківщині експоліцейська за 50 тисяч рублів працювала на окупантів

Суспільство 16:56   27.03.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині експоліцейська за 50 тисяч рублів працювала на окупантів Фото: Харківська обласна прокуратура

Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейській Куп’янського відділення Нацполіції, яка під час окупації смт Дворічна за 50 тисяч російських рублів на місяць почала співпрацювати з військовими РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, коли місто захопив ворог колишня правоохоронниця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах.

Так, бувши на той час співробітницею Нацполіції, жінка обійняла посаду «в. о. старшого  дільничного інспектора поліції» у так званому «Управлінні внутрішніх справ ВДА Харківської області».

«Під час прийому на роботу вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України», – повідомили у прокуратурі.

Щомісяця жінка отримувала зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів. Наприкінці липня колаборантці навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік.

Однак, у листопаді 2022 року правоохоронці затримали колаборантку.

Жінку обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейській Куп’янського відділення Нацполіції, яка під час окупації смт Дворічна за 50 тисяч російських рублів на місяць почала співпрацювати з військовими РФ.".