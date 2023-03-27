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На Харьковщине экс-полицейская за 50 тысяч рублей работала на оккупантов

Общество 16:56   27.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине экс-полицейская за 50 тысяч рублей работала на оккупантов Фото: Харьковская областная прокуратура

Пожизненное заключение грозит экс-полицейской Купянского отделения Нацполиции, которая во время оккупации пгт Двуречная за 50 тысяч российских рублей в месяц начала сотрудничать с военными РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, когда пгт захватил враг экс-правохранитель решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

Так, являясь в то время сотрудником Нацполиции, женщина заняла должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции» в так называемом «Управлении внутренних дел Харьковской области».

«Во время приема на работу она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО и работников Службы безопасности Украины», — сообщили в прокуратуре.

Ежемесячно женщина получала зарплату в размере 50 тысяч рублей. В конце июля коллаборантке даже выдали «служебное удостоверение» сроком на один год.

Однако в ноябре 2022 года правоохранители задержали коллаборантку.

Женщину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение грозит экс-полицейской Купянского отделения Нацполиции, которая во время оккупации пгт Двуречная за 50 тысяч российских рублей в месяц начала сотрудничать с военными РФ.".