На Харьковщине экс-полицейская за 50 тысяч рублей работала на оккупантов

Пожизненное заключение грозит экс-полицейской Купянского отделения Нацполиции, которая во время оккупации пгт Двуречная за 50 тысяч российских рублей в месяц начала сотрудничать с военными РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, когда пгт захватил враг экс-правохранитель решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

Так, являясь в то время сотрудником Нацполиции, женщина заняла должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции» в так называемом «Управлении внутренних дел Харьковской области».

«Во время приема на работу она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО и работников Службы безопасности Украины», — сообщили в прокуратуре.

Ежемесячно женщина получала зарплату в размере 50 тысяч рублей. В конце июля коллаборантке даже выдали «служебное удостоверение» сроком на один год.

Однако в ноябре 2022 года правоохранители задержали коллаборантку.

Женщину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.