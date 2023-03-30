У Харкові через мінну небезпеку закрили для відвідувань ще одне кладовище

Кладовище «Сосни», що знаходиться на вулиці Генерала Удовиченка в Харкові, закрите для відвідувань.

Про це повідомила Харківська міська рада із посиланням на СКП «Заповіт». Від початку повномасштабного вторгнення вказане кладовище знаходилося під постійними обстрілами РФ, тому зазнало значних руйнувань, розповіли на підприємстві.

На території кладовища неодноразово знаходили артилерійські снаряди, що не розірвалися.

«Зараз територія цвинтаря повністю не обстежена щодо наявності вибухонебезпечних предметів і не визнана безпечною. Таким чином, цвинтар «Сосни» закритий для відвідування. Просимо з розумінням поставитися до таких дій адміністрації та пропонуємо утриматися від відвідування та прибирання місць поховання ваших родичів до завершення відповідної перевірки», – зазначили на підприємстві.