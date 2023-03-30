В Харькове из-за минной опасности закрыли для посещений еще одно кладбище
Кладбище «Сосны», расположенное на улице Генерала Удовиченков Харькове, закрыто для посещений.
Об этом сообщил Харьковский городской совет со ссылкой на СКП «Заповит». С начала полномасштабного вторжения указанное кладбище находилось под постоянными обстрелами РФ, поэтому подверглось значительным разрушениям, рассказали на предприятии.
На территории кладбища неоднократно находили неразорвавшиеся артиллерийские снаряды.
«Сейчас территория кладбища полностью не обследована по наличию взрывоопасных предметов и не признана безопасной. Таким образом, кладбище «Сосны» закрыто для посещения. Просим с пониманием отнестись к таким действиям администрации и предлагаем воздержаться от посещения и уборки мест захоронения ваших родственников до завершения соответствующей проверки», — отметили на предприятии.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кладбище «Сосны», расположенное на улице Генерала Удовиченков Харькове, закрыто для посещений.".