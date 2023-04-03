Депутатці від “ОПЗЖ” і головредці “Ізюмського телеграфу” закидають держзраду

Правоохоронці заочно повідомили про підозру депутатці Ізюмської міської ради від нині забороненої в Україні партії “ОПЗЖ”. Під час окупації населеного пункту жінка перейшла на бік ворога та створила щотижневе видання “Ізюмський телеграф”, в якому стала головною редакторкою.

Газета містила пропаганду, що РФ та її збройні сили нібито не є ворогом України, що загарбники із турботою ставляться до мешканців окупованих територій та надають їм усіляку допомогу та підтримку, розповідає речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

“Щоб охопити більшу аудиторію, жінка брала участь у пропагандистських прямих етерах. Пізніше вона приєдналась до окупаційної адміністрації на посаді «исполняющего обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области». На цій посаді вона проводила підготовку до навчального процесу, розробляла статути навчальних закладів, а також займалась підготовкою до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території України”, – повідомив Абдула.

Депутатці заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляють у Харківській облпрокуратурі.