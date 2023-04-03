На Харківщині лісничий під час окупації допомагав армії РФ будувати укріплення

У держзраді правоохоронці підозрюють лісничого з селища Великий Бурлук, який під час окупації співпрацював із військовими РФ.

Чоловік погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду лісничого «Великобурлуцького лісництва», незаконно створеного на базі українського ДП «Куп’янське лісове господарство», повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зрадник забезпечував заготівлю деревини для військових РФ. Після цього він у супроводі окупантів вивозив деревину на автомобілях «Урал» та «Нива».

«Український ліс використовувався військами РФ для облаштування бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ», – зазначили правоохоронці.

Крім того, підозрюваний здійснював підбір кадрів, які мали забезпечувати діяльність псевдолісництва.

Від окупантів зрадник отримував заробітну плату в розмірі до 45 тисяч російських рублів.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.