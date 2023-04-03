На Харьковщине лесничий во время оккупации помогал армии РФ строить укрепления

В госизмене правоохранители подозревают лесничего из поселка Великий Бурлук, который во время оккупации сотрудничал с военными РФ.

Мужчина согласился на предложение оккупантов занять должность лесничего «Великобурлукского лесничества», незаконно созданного на базе украинского ГП «Купянское лесное хозяйство», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предатель обеспечивал заготовку древесины для военных РФ. После этого он в сопровождении оккупантов вывозил древесину на автомобилях «Урал» и «Нива».

«Украинский лес использовался войсками РФ для обустройства блиндажей и фортификационных сооружений против ВСУ», — отметили правоохранители.

Кроме того, подозреваемый осуществлял подбор кадров, которые должны обеспечивать деятельность псевдолесничества.

От оккупантов предатель получал заработную плату в размере до 45 тысяч российских рублей.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.