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На Харьковщине лесничий во время оккупации помогал армии РФ строить укрепления

Общество 16:08   03.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине лесничий во время оккупации помогал армии РФ строить укрепления Фото: Харьковская областная прокуратура

В госизмене правоохранители подозревают лесничего из поселка Великий Бурлук, который во время оккупации сотрудничал с военными РФ.

Мужчина согласился на предложение оккупантов занять должность лесничего «Великобурлукского лесничества», незаконно созданного на базе украинского ГП «Купянское лесное хозяйство», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предатель обеспечивал заготовку древесины для военных РФ. После этого он в сопровождении оккупантов вывозил древесину на автомобилях «Урал» и «Нива».

«Украинский лес использовался войсками РФ для обустройства блиндажей и фортификационных сооружений против ВСУ», — отметили правоохранители.

Кроме того, подозреваемый осуществлял подбор кадров, которые должны обеспечивать деятельность псевдолесничества.

От оккупантов предатель получал заработную плату в размере до 45 тысяч российских рублей.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 16:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В госизмене правоохранители подозревают лесничего из поселка Великий Бурлук, который во время оккупации сотрудничал с военными РФ.".