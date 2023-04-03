Депутату от «ОПЗЖ» и главреду «Изюмского телеграфа» сообщили о подозрении
Правоохранители заочно сообщили о подозрении депутату Изюмского городского совета от ныне запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ». Во время оккупации населенного пункта женщина перешла на сторону врага и создала еженедельное печатное издание «Изюмский телеграф», в котором стала главным редактором.
Газета содержала пропаганду, что РФ и ее вооруженные силы якобы не являются врагом Украины, что захватчики с заботой относятся к жителям оккупированных территорий и оказывают им всяческую помощь и поддержку, рассказывает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
«Чтобы охватить большую аудиторию, женщина участвовала в пропагандистских прямых эфирах. Позже она присоединилась к оккупационной администрации в должности «исполняющего обязанности заместителя главы военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области». На этой должности она проводила подготовку к учебному процессу, разрабатывала уставы учебных заведений, а также занималась подготовкой к проведению незаконных референдумов на временно оккупированной территории Украины», — сообщил Абдула.
Депутату заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 17:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители заочно сообщили о подозрении депутату Изюмского городского совета от ныне запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ». Во время оккупации населенного пункта женщина перешла на сторону врага и создала еженедельное печатное издание «Изюмский телеграф», в котором стала главным редактором.".