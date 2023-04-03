На Харківщині процедуру спрощено: які ліки видають за рецептом – ХОВА
У ХОВА нагадали, які лікарські засоби мешканці Харківської області можуть отримати тільки за паперовим або електронним рецептом.
Директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов під час брифінгу повідомив, що через те, що Харківська область згідно з списком Мінреінтеграції відноситься до зони бойових дій, процедура видачі в регіоні рецептурних лікарських засобів – спрощена.
Тому більшу частину препаратів, які повинні випускатися за рецептом, можна купляти без нього, додав Хаустов.
«Крім антибіотиків, сильнодійних речовин, так званих наркотичних препаратів, деяких протисудомних, деяких кардіопрепаратів. Це і було до 1 квітня, і далі так і буде зберігатися», – повідомили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА нагадали, які лікарські засоби мешканці Харківської області можуть отримати тільки за паперовим або електронним рецептом.".