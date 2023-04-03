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На Харьковщине процедура упрощена: какие лекарства выдают по рецепту — ХОВА

Общество 15:03   03.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине процедура упрощена: какие лекарства выдают по рецепту — ХОВА

В ХОВА напомнили, какие лекарственные средства жителям Харьковской области можно получить только по бумажному или электронному рецепту.

Директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов во время брифинга сообщил, что из-за того, что Харьковская область согласно списку Минреинтеграции относится к зоне боевых действий, процедура выдачи в регионе рецептурных лекарственных средств – упрощена.

Поэтому большую часть препаратов, которые должны выпускаться по рецепту, можно покупать без него, добавил Хаустов.

«Кроме антибиотиков, сильнодействующих веществ, так называемых наркотических препаратов, некоторых противосудорожных, некоторых кардиопрепаратов. Это было до 1 апреля и дальше так и будет сохраняться», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 15:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА напомнили, какие лекарственные средства жителям Харьковской области можно получить только по бумажному или электронному рецепту.".