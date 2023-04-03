На Харьковщине процедура упрощена: какие лекарства выдают по рецепту — ХОВА
В ХОВА напомнили, какие лекарственные средства жителям Харьковской области можно получить только по бумажному или электронному рецепту.
Директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов во время брифинга сообщил, что из-за того, что Харьковская область согласно списку Минреинтеграции относится к зоне боевых действий, процедура выдачи в регионе рецептурных лекарственных средств – упрощена.
Поэтому большую часть препаратов, которые должны выпускаться по рецепту, можно покупать без него, добавил Хаустов.
«Кроме антибиотиков, сильнодействующих веществ, так называемых наркотических препаратов, некоторых противосудорожных, некоторых кардиопрепаратов. Это было до 1 апреля и дальше так и будет сохраняться», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА напомнили, какие лекарственные средства жителям Харьковской области можно получить только по бумажному или электронному рецепту.".