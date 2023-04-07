Пасхальний кошик. Скільки коштують молоко, масло та кислий сир у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє про ціни на молочні продукти у Харкові.

На ринках Харкова масло вершкове коштує в середньому від 250 до 370 грн/кг, сир кисломолочний – від 100 до 160 грн/кг, молоко коров’яче – від 25 до 40 грн/л.

В супермаркетах ціни на масло вершкове (82,5% жирності) становлять в середньому від 140 до 200 грн/400 г, на молоко пастеризоване (2,5%) – від 30 до 45 грн/л, на сир кисломолочний (9%) – від 50 до 70 грн/350 г.

В мережі спеціалізованих магазинів «Агромол» молоко коров’яче незбиране коштує 45 грн/2 л, молоко пастеризоване – 30 грн/л, масло вершкове (82%) – від 125 грн/400 г, сир кисломолочний (9%) – 40 грн/350 г.