Пасхальний кошик. Скільки коштують молоко, масло та кислий сир у Харкові
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє про ціни на молочні продукти у Харкові.
На ринках Харкова масло вершкове коштує в середньому від 250 до 370 грн/кг, сир кисломолочний – від 100 до 160 грн/кг, молоко коров’яче – від 25 до 40 грн/л.
В супермаркетах ціни на масло вершкове (82,5% жирності) становлять в середньому від 140 до 200 грн/400 г, на молоко пастеризоване (2,5%) – від 30 до 45 грн/л, на сир кисломолочний (9%) – від 50 до 70 грн/350 г.
В мережі спеціалізованих магазинів «Агромол» молоко коров’яче незбиране коштує 45 грн/2 л, молоко пастеризоване – 30 грн/л, масло вершкове (82%) – від 125 грн/400 г, сир кисломолочний (9%) – 40 грн/350 г.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 14:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку повідомляє про ціни на молочні продукти у Харкові.".