Пасхальная корзина. Сколько стоят молоко, масло и творог для паски в Харькове

Департамент административных услуг и потребительского рынка сообщает о ценах на молочные продукты в Харькове.

На рынках Харькова масло сливочное стоит в среднем от 250 до 370 грн/кг, сыр кисломолочный – от 100 до 160 грн/кг, молоко коровье – от 25 до 40 грн/л.

В супермаркетах цены на сливочное масло (82,5% жирности) составляют в среднем от 140 до 200 грн/400 г, на молоко пастеризованное (2,5%) — от 30 до 45 грн/л, на сыр кисломолочный (9%) – от 50 до 70 грн/350 г.

В сети специализированных магазинов «Агромол» молоко коровье цельное стоит 45 грн/2 л, молоко пастеризованное – 30 грн/л, масло сливочное (82%) – от 125 грн/400 г, сыр кисломолочный (9%) – 40 грн /350 г.