На фронті загинув житель села під Харковом

На фронті загинув мешканець села Лизогубівка Харківського району Харківської області Дмитро Храмцов 2000 року народження. 10 квітня у населеному пункті відбулася церемонія прощання із захисником.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Лизогубівського старостинського округу Безлюдівської селищної ради.

Бійця поховали на Алеї Слави Безлюдівського цвинтаря.