На фронті загинув житель села під Харковом
На фронті загинув мешканець села Лизогубівка Харківського району Харківської області Дмитро Храмцов 2000 року народження. 10 квітня у населеному пункті відбулася церемонія прощання із захисником.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Лизогубівського старостинського округу Безлюдівської селищної ради.
Бійця поховали на Алеї Слави Безлюдівського цвинтаря.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 20:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фронті загинув мешканець села Лизогубівка Харківського району Харківської області Дмитро Храмцов 2000 року народження. 10 квітня у населеному пункті відбулася церемонія прощання із захисником.".