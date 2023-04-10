На фронте погиб житель села под Харьковом

На фронте погиб житель села Лизогубовка Харьковского района Харьковской области Дмитрий Храмцов 2000 года рождения. 10 апреля в населенном пункте состоялась церемония прощания с защитником.

Об этом сообщается на Facebook-странице Лизогубовского старостинского округа Безлюдовского поселкового совета.

Бойца похоронили на Аллее Славы Безлюдовского кладбища.