На фронте погиб житель села под Харьковом
На фронте погиб житель села Лизогубовка Харьковского района Харьковской области Дмитрий Храмцов 2000 года рождения. 10 апреля в населенном пункте состоялась церемония прощания с защитником.
Об этом сообщается на Facebook-странице Лизогубовского старостинского округа Безлюдовского поселкового совета.
Бойца похоронили на Аллее Славы Безлюдовского кладбища.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фронте погиб житель села Лизогубовка Харьковского района Харьковской области Дмитрий Храмцов 2000 года рождения. 10 апреля в населенном пункте состоялась церемония прощания с защитником.".