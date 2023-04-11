У місті на Харківщині рятували комунальника, якого засипало землею (фото)

У місті Лозова Харківської області під час проведення земляних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок якого працівник комунального підприємства опинився під шаром землі.

Подія сталася близько 17-ї години біля багатоповерхівки у 4-му мікрорайоні, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Комунальника засипало землею по груди. Він не міг вибратися самостійно і потребував допомоги. Бійці ДСНС витягли чоловіка та передали бригаді “швидкої”.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області