У місті на Харківщині рятували комунальника, якого засипало землею (фото)
У місті Лозова Харківської області під час проведення земляних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок якого працівник комунального підприємства опинився під шаром землі.
Подія сталася близько 17-ї години біля багатоповерхівки у 4-му мікрорайоні, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Комунальника засипало землею по груди. Він не міг вибратися самостійно і потребував допомоги. Бійці ДСНС витягли чоловіка та передали бригаді “швидкої”.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова Харківської області під час проведення земляних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок якого працівник комунального підприємства опинився під шаром землі.".