В городе на Харьковщине спасали коммунальщика, которого засыпало землей (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В городе Лозовая Харьковской области при проведении земляных работ произошел оползень, в результате которого работник коммунального предприятия оказался под слоем грунта.
Происшествие случилось около 17 часов возле многоэтажки в 4-м микрорайоне, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Коммунальщика засыпало землей по грудь. Он не мог выбраться самостоятельно и нуждался в помощи. Бойцы ГСЧС вытащили мужчину и передали бригаде «скорой».
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая Харьковской области при проведении земляных работ произошел оползень, в результате которого работник коммунального предприятия оказался под слоем грунта.".