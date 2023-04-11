В городе на Харьковщине спасали коммунальщика, которого засыпало землей (фото)

В городе Лозовая Харьковской области при проведении земляных работ произошел оползень, в результате которого работник коммунального предприятия оказался под слоем грунта.

Происшествие случилось около 17 часов возле многоэтажки в 4-м микрорайоне, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Коммунальщика засыпало землей по грудь. Он не мог выбраться самостоятельно и нуждался в помощи. Бойцы ГСЧС вытащили мужчину и передали бригаде «скорой».



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области