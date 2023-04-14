П’яні співмешканці на Харківщині побили пенсіонера та забрали його майно
Правоохоронці повідомили про підозру в розбої чоловікові та жінці – мешканцям села Пархомівка Богодухівського району, які раніше неодноразово притягалися до відповідальності за крадіжки.
23 березня 34-річний чоловік та 27-річна жінка, які є співмешканцями, скоїли розбійний напад на пенсіонера, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисники зайшли на територію домоволодіння, де жив потерпілий. Жінка постукала у вікно, а коли літній господар будинку вийшов на двір, напарник зловмисниці напав на нього і став бити. Скориставшись тим, що літній чоловік впав та не міг чинити опору, «подружжя» проникло до будинку та винесло звідти майно своєї жертви — інструменти”, – розповіли в прокуратурі.
Крім цього, у березні чоловік пограбував свого знайомого, забравши у нього мобільний телефон, а також побив іншого приятеля.
Чоловікові та жінці повідомили про підозру в розбої, поєднаному з проникненням до житла та насильством (ч. 4 ст. 187 КК України), а чоловікові ще й за фактами нанесення легких тілесних ушкоджень та грабежу (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186 КК України). Обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 18:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в розбої чоловікові та жінці – мешканцям села Пархомівка Богодухівського району, які раніше неодноразово притягалися до відповідальності за крадіжки.".