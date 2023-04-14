Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Пьяные сожители на Харьковщине избили пенсионера и забрали его имущество

Общество 18:25   14.04.2023
Елена Нагорная
Пьяные сожители на Харьковщине избили пенсионера и забрали его имущество Фото: Харьковская облпрокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении в разбое мужчине и женщине — жителям села Пархомовка Богодуховского района, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи.

23 марта 34-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые являются сожителями, совершили разбойное нападение на пожилого мужчину, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники зашли на территорию домовладения, где жил потерпевший. Женщина постучала в окно, а когда пожилой хозяин дома вышел во двор, напарник злоумышленницы напал на него и стал избивать. Воспользовавшись тем, что пожилой мужчина упал и не мог оказать сопротивления, «супруги» проникли в дом и вынесли оттуда имущество своей жертвы — инструменты», — рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, в марте мужчина ограбил своего знакомого, забрав у него мобильный телефон, а также избил другого приятеля.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в разбое, соединенном с проникновением в жилище и насилием (ч. 4 ст. 187 УК Украины), а мужчине еще и по фактам нанесения легких телесных повреждений и грабежа (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186 УК Украины). Обоим избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Сбежавшего в Москву из Харькова «Пашу Потона» обвиняют уже по трем статьям УК

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

13:53
Германии нужны украинские дети из-за демографического кризиса — эксперт
13:18
В Харькове в квартирах накрыли бордель: опубликованы фото и видео
11:30
Сбежавшего в Москву из Харькова «Пашу Потона» обвиняют уже по трем статьям УК
10:19
На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования
09:42
Суд вынес приговор мужчине, устроившему поножовщину на детплощадке в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пьяные сожители на Харьковщине избили пенсионера и забрали его имущество»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в разбое мужчине и женщине — жителям села Пархомовка Богодуховского района, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи.".