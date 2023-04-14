Пьяные сожители на Харьковщине избили пенсионера и забрали его имущество

Правоохранители сообщили о подозрении в разбое мужчине и женщине — жителям села Пархомовка Богодуховского района, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за кражи.

23 марта 34-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые являются сожителями, совершили разбойное нападение на пожилого мужчину, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники зашли на территорию домовладения, где жил потерпевший. Женщина постучала в окно, а когда пожилой хозяин дома вышел во двор, напарник злоумышленницы напал на него и стал избивать. Воспользовавшись тем, что пожилой мужчина упал и не мог оказать сопротивления, «супруги» проникли в дом и вынесли оттуда имущество своей жертвы — инструменты», — рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, в марте мужчина ограбил своего знакомого, забрав у него мобильный телефон, а также избил другого приятеля.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в разбое, соединенном с проникновением в жилище и насилием (ч. 4 ст. 187 УК Украины), а мужчине еще и по фактам нанесения легких телесных повреждений и грабежа (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186 УК Украины). Обоим избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.