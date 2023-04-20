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У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області

Суспільство 21:32   20.04.2023
Олена Нагорна
У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області

З 1 травня на Харківщині змінюється територіальна підсудність десяти судів, а Барвінківський районний суд – відновлює роботу.

Відповідне рішення 20 квітня ухвалила Вища рада правосуддя, передає пресслужба Верховного суду.

Згідно з повідомленням, змінюється територіальна підсудність судових справ наступних судів:

– Куп’янського міськрайонного суду Харківської області – Червонозаводському районному суду міста Харкова;

– Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, Печенізького районного суду Харківської області, Борівського районного суду Харківської області – Дзержинському районному суду міста Харкова;

– Вовчанського районного суду Харківської області, Великобурлуцького районного суду Харківської області – Чугуївському міському суду Харківської області;

– Шевченківського районного суду Харківської області, Дворічанського районного суду Харківської області – Орджонікідзевському районному суду міста Харкова;

– Балаклійського районного суду Харківської області – Комінтернівському районному суду міста Харкова;

– Золочівського районного суду Харківської області – Дергачівському районному суду Харківської області.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 21:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 травня на Харківщині змінюється територіальна підсудність десяти судів, а Барвінківський районний суд – відновлює роботу.".