У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області
З 1 травня на Харківщині змінюється територіальна підсудність десяти судів, а Барвінківський районний суд – відновлює роботу.
Відповідне рішення 20 квітня ухвалила Вища рада правосуддя, передає пресслужба Верховного суду.
Згідно з повідомленням, змінюється територіальна підсудність судових справ наступних судів:
– Куп’янського міськрайонного суду Харківської області – Червонозаводському районному суду міста Харкова;
– Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, Печенізького районного суду Харківської області, Борівського районного суду Харківської області – Дзержинському районному суду міста Харкова;
– Вовчанського районного суду Харківської області, Великобурлуцького районного суду Харківської області – Чугуївському міському суду Харківської області;
– Шевченківського районного суду Харківської області, Дворічанського районного суду Харківської області – Орджонікідзевському районному суду міста Харкова;
– Балаклійського районного суду Харківської області – Комінтернівському районному суду міста Харкова;
– Золочівського районного суду Харківської області – Дергачівському районному суду Харківської області.
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Ви читали новину: «У Харкові, Чугуєві та Дергачах розглядатимуть справи десяти судів області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 травня на Харківщині змінюється територіальна підсудність десяти судів, а Барвінківський районний суд – відновлює роботу.".