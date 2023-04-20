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В Харькове, Чугуеве и Дергачах будут рассматривать дела десяти судов области

Общество 21:32   20.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове, Чугуеве и Дергачах будут рассматривать дела десяти судов области Фото: akrsud.kharkiv.ua

С 1 мая в Харьковской области меняется территориальная подсудность десяти судов, а Барвенковский районный суд — возобновляет работу.

Соответствующее решение 20 апреля принял Высший совет правосудия, передает пресс-служба Верховного суда.

Согласно сообщению, меняется территориальная подсудность судебных дел следующих судов:

— Купянского горрайонного суда Харьковской области — Червонозаводскому районному суду города Харькова;

— Изюмского горрайонного суда Харьковской области, Печенежского районного суда Харьковской области, Боровского районного суда Харьковской области — Дзержинскому районному суду города Харькова;

— Волчанского районного суда Харьковской области, Великобурлукского районного суда Харьковской области — Чугуевскому городскому суду Харьковской области;

— Шевченковского районного суда Харьковской области, Двуречанского районного суда Харьковской области — Орджоникидзевскому районному суду города Харькова;

— Балаклейского районного суда Харьковской области — Коминтерновскому районному суду города Харькова;

— Золочевского районного суда Харьковской области — Дергачевскому районному суду Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 мая в Харьковской области меняется территориальная подсудность десяти судов, а Барвенковский районный суд — возобновляет работу.".