В Харькове, Чугуеве и Дергачах будут рассматривать дела десяти судов области
С 1 мая в Харьковской области меняется территориальная подсудность десяти судов, а Барвенковский районный суд — возобновляет работу.
Соответствующее решение 20 апреля принял Высший совет правосудия, передает пресс-служба Верховного суда.
Согласно сообщению, меняется территориальная подсудность судебных дел следующих судов:
— Купянского горрайонного суда Харьковской области — Червонозаводскому районному суду города Харькова;
— Изюмского горрайонного суда Харьковской области, Печенежского районного суда Харьковской области, Боровского районного суда Харьковской области — Дзержинскому районному суду города Харькова;
— Волчанского районного суда Харьковской области, Великобурлукского районного суда Харьковской области — Чугуевскому городскому суду Харьковской области;
— Шевченковского районного суда Харьковской области, Двуречанского районного суда Харьковской области — Орджоникидзевскому районному суду города Харькова;
— Балаклейского районного суда Харьковской области — Коминтерновскому районному суду города Харькова;
— Золочевского районного суда Харьковской области — Дергачевскому районному суду Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 мая в Харьковской области меняется территориальная подсудность десяти судов, а Барвенковский районный суд — возобновляет работу.".