В Харькове, Чугуеве и Дергачах будут рассматривать дела десяти судов области

С 1 мая в Харьковской области меняется территориальная подсудность десяти судов, а Барвенковский районный суд — возобновляет работу.

Соответствующее решение 20 апреля принял Высший совет правосудия, передает пресс-служба Верховного суда.

Согласно сообщению, меняется территориальная подсудность судебных дел следующих судов:

— Купянского горрайонного суда Харьковской области — Червонозаводскому районному суду города Харькова;

— Изюмского горрайонного суда Харьковской области, Печенежского районного суда Харьковской области, Боровского районного суда Харьковской области — Дзержинскому районному суду города Харькова;

— Волчанского районного суда Харьковской области, Великобурлукского районного суда Харьковской области — Чугуевскому городскому суду Харьковской области;

— Шевченковского районного суда Харьковской области, Двуречанского районного суда Харьковской области — Орджоникидзевскому районному суду города Харькова;

— Балаклейского районного суда Харьковской области — Коминтерновскому районному суду города Харькова;

— Золочевского районного суда Харьковской области — Дергачевскому районному суду Харьковской области.