У Харкові жорстоко вбили собаку: поліція шукає злочинця
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.
Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 неподалік станції метро “ім. О.С Масельського”, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі правоохоронці шукають осіб, причетних до злочину та свідків.
Очевидців трагедії просять звернутися до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.".