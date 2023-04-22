У Харкові жорстоко вбили собаку: поліція шукає злочинця

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.

Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 неподалік станції метро “ім. О.С Масельського”, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці шукають осіб, причетних до злочину та свідків.

Очевидців трагедії просять звернутися до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.

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