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У Харкові жорстоко вбили собаку: поліція шукає злочинця

Суспільство 16:00   22.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові жорстоко вбили собаку: поліція шукає злочинця Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.

Тіло собаки зі слідами жорсткого поводження виявили 20 квітня близько 20:00 неподалік станції метро “ім. О.С Масельського”, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці шукають осіб, причетних до злочину та свідків.

Очевидців трагедії просять звернутися до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції або за телефоном чергової частини 0572935040, 0688404049, 102.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства тварини у Харкові.".