На Харківщині поліцейські привезли гумдопомогу та потрапили під обстріл РФ
21 квітня у Дворічній поліцейські потрапили під танковий обстріл росіян.
«Вчора поліцейські заїхали в Дворічну для надання гуманітарної допомоги. По поліцейським почали бити з танку через три хвилини після заїзду в місто», – зазначив в етері нацмарафону начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Він також заявив, що армія РФ часто завдає ударів після того, як працівники ДСНС та правоохоронці намагаються ліквідувати наслідки попередніх обстрілів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня у Дворічній поліцейські потрапили під танковий обстріл росіян.".