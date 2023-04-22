Live
  • Субота 22.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

На Харківщині поліцейські привезли гумдопомогу та потрапили під обстріл РФ

Події 14:09   22.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині поліцейські привезли гумдопомогу та потрапили під обстріл РФ

21 квітня у Дворічній поліцейські потрапили під танковий обстріл росіян.

«Вчора поліцейські заїхали в Дворічну для надання гуманітарної допомоги. По поліцейським почали бити з танку через три хвилини після заїзду в місто», – зазначив в етері нацмарафону начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він також заявив, що армія РФ часто завдає ударів після того, як працівники ДСНС та правоохоронці намагаються ліквідувати наслідки попередніх обстрілів.

Читайте також: В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:53
В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція
13:03
У лікарні на Харківщині з’явилися інсталяції митця з Німеччини (фото)
12:03
Трактор на автопілоті: на Харківщині вигадали, як засіяти заміновані поля
11:00
Евакуація тварин з Донеччини та Харківщини: про котиків дбали воїни ЗСУ
09:55
Сапер поліції, який на Харківщині втратив стопу, мріє повернутися на службу

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині поліцейські привезли гумдопомогу та потрапили під обстріл РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 14:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня у Дворічній поліцейські потрапили під танковий обстріл росіян.".