На Харківщині поліцейські привезли гумдопомогу та потрапили під обстріл РФ

21 квітня у Дворічній поліцейські потрапили під танковий обстріл росіян.

«Вчора поліцейські заїхали в Дворічну для надання гуманітарної допомоги. По поліцейським почали бити з танку через три хвилини після заїзду в місто», – зазначив в етері нацмарафону начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він також заявив, що армія РФ часто завдає ударів після того, як працівники ДСНС та правоохоронці намагаються ліквідувати наслідки попередніх обстрілів.