На Харьковщине полицейские привезли гумпомощь и попали под обстрел РФ
21 апреля в Двуречной полицейские попали под танковый обстрел россиян.
«Вчера полицейские заехали в Двуречную для оказания гуманитарной помощи. По полицейским начали бить из танка через три минуты после заезда в город», — отметил в эфире нацмарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он также заявил, что армия РФ часто наносит удары после того, как работники ГСЧС и правоохранители пытаются ликвидировать последствия предварительных обстрелов.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля в Двуречной полицейские попали под танковый обстрел россиян.".