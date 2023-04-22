На Харьковщине полицейские привезли гумпомощь и попали под обстрел РФ

21 апреля в Двуречной полицейские попали под танковый обстрел россиян.

«Вчера полицейские заехали в Двуречную для оказания гуманитарной помощи. По полицейским начали бить из танка через три минуты после заезда в город», — отметил в эфире нацмарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также заявил, что армия РФ часто наносит удары после того, как работники ГСЧС и правоохранители пытаются ликвидировать последствия предварительных обстрелов.