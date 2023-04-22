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На Харьковщине полицейские привезли гумпомощь и попали под обстрел РФ

Происшествия 14:09   22.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине полицейские привезли гумпомощь и попали под обстрел РФ

21 апреля в Двуречной полицейские попали под танковый обстрел россиян.

«Вчера полицейские заехали в Двуречную для оказания гуманитарной помощи. По полицейским начали бить из танка через три минуты после заезда в город», — отметил в эфире нацмарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также заявил, что армия РФ часто наносит удары после того, как работники ГСЧС и правоохранители пытаются ликвидировать последствия предварительных обстрелов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 14:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля в Двуречной полицейские попали под танковый обстрел россиян.".