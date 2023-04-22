В Харькове жестоко убили собаку: полиция ищет преступника
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства животного в Харькове.
Тело собаки со следами жесткого обращения обнаружили 20 апреля около 20:00 возле станции метро «им. А.С. Масельского», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители ищут людей, причастных к преступлению и свидетелей.
Очевидцев трагедии просят обратиться в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции или по телефону дежурной части 0572935040, 0688404049, 102.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства животного в Харькове.".