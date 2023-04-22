В Харькове жестоко убили собаку: полиция ищет преступника

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства животного в Харькове.

Тело собаки со следами жесткого обращения обнаружили 20 апреля около 20:00 возле станции метро «им. А.С. Масельского», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители ищут людей, причастных к преступлению и свидетелей.

Очевидцев трагедии просят обратиться в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции или по телефону дежурной части 0572935040, 0688404049, 102.

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