У Котлярах розбито 12 домів, пожежу на АЗС у Харкові не пов’язують з ударом РФ

Минулої доби в Харківській області бійці ДСНС виїжджали на ліквідацію однієї пожежі, викликаної ворожим ракетним ударом. Це було у селі Котляри Харківського району.

Внаслідок удару РФ виникла пожежа у приватній будівлі. Коли рятувальники прибули на місце, горів дах та залишки авто на площі 20 квадратних метрів, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Крім цього, вибуховою хвилею було зруйновано гараж та пошкоджено ще 12 сусідніх будинків та чотири автомобілі.

Двадцять рятувальників загасили пожежу о 23:33. Жертв та постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Також у ДСНС розповіли, що гасили пожежу на АЗС на вулиці Баварській у Харкові, що виникла о 22:19. Попередньо, вона не пов’язана із російським обстрілом.

“Горів резервуар із залишками газу на площі 50 квадратних метрів. До місця події направили відразу 13 пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки їхнім оперативним діям вдалось не допустити ще більшого поширення вогню і врятувати два автомобілі. О 23:53 рятувальники повністю приборкали пожежу. Постраждалих також немає. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили надзвичайники.