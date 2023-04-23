В Котлярах разбиты 12 домов, пожар на АЗС в Харькове не связывают с ударом РФ
За минувшие сутки в Харьковской области бойцы ГСЧС выезжали на ликвидацию одного пожара, вызванного вражеским ракетным ударом. Это было в селе Котляры Харьковского района.
В результате удара РФ возник пожар в частном здании. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша и остатки автомобиля на площади 20 квадратных метров, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Кроме этого, взрывной волной был разрушен гараж и повреждены еще 12 соседних домов и четыре автомобиля.
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Двадцать спасателей потушили пожар в 23:33. Жертв и пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Также в ГСЧС рассказали, что тушили пожар на АЗС на улице Баварской в Харькове, возникший в 22:19. Предварительно, он не связан с российским обстрелом.
«Горел резервуар с остатками газа на площади 50 квадратных метров. К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить еще большего распространения огня и спасти два автомобиля. В 23:53 спасатели полностью потушили пожар. Пострадавших также нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили чрезвычайники.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 10:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области бойцы ГСЧС выезжали на ликвидацию одного пожара, вызванного вражеским ракетным ударом. Это было в селе Котляры Харьковского района.".