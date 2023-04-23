В Котлярах разбиты 12 домов, пожар на АЗС в Харькове не связывают с ударом РФ

За минувшие сутки в Харьковской области бойцы ГСЧС выезжали на ликвидацию одного пожара, вызванного вражеским ракетным ударом. Это было в селе Котляры Харьковского района.

В результате удара РФ возник пожар в частном здании. Когда спасатели прибыли на место, горела крыша и остатки автомобиля на площади 20 квадратных метров, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Кроме этого, взрывной волной был разрушен гараж и повреждены еще 12 соседних домов и четыре автомобиля.

Двадцать спасателей потушили пожар в 23:33. Жертв и пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Также в ГСЧС рассказали, что тушили пожар на АЗС на улице Баварской в Харькове, возникший в 22:19. Предварительно, он не связан с российским обстрелом.

«Горел резервуар с остатками газа на площади 50 квадратных метров. К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить еще большего распространения огня и спасти два автомобиля. В 23:53 спасатели полностью потушили пожар. Пострадавших также нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили чрезвычайники.