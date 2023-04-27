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Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень

Суспільство 20:22   27.04.2023
Елена Нагорная
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень

Станом на 27 квітня в регіоні актуальні 1352 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія токаря. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Терміст отримуватиме 20 тисяч, а головний бухгалтер – 16990.

Юрист зароблятиме 16200 гривень, архітектор – 15 тисяч, інженер-конструктор – 13 тисяч, машиніст екскаватора – 12700, завідувач складу – 12 тисяч, перукар (перукар-модельєр) – 10 тисяч та практичний психолог – 9 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45 та 097 970 40 68.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 20:22;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 27 квітня в регіоні актуальні 1352 вакансії, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".